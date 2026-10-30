Despiste de autocarro no concelho de Beja provoca um morto e dois feridos graves

Despiste de autocarro no concelho de Beja provoca um morto e dois feridos graves

Há notícia de um morto e sete feridos, dos quais dois em estado grave.

Mariana Ribeiro Soares - RTP / Adicionar como fonte informativa
Fotos: Helena Figueiras - RTP

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Um autocarro de passageiros despistou-se na manhã desta sexta-feira na Estrada Nacional 260, junto a Baleizão, no concelho de Beja. O desastre fez um morto e dois feridos graves.

De acordo com o comando das operações no local, a vítima mortal é o motorista do autocarro.
Jornal da Tarde | 30 de outubro de 2026

Para além dos dois feridos graves, há ainda cinco feridos ligeiros. Os feridos foram transportados para o Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.A vítima mortal do acidente tinha 51 anos, enquanto os feridos têm idades entre 21 e 70 anos.

Em comunicado, a Rodoviária do Alentejo diz estar a avaliar o que esteve na origem do acidente, mas adianta que o motorista terá sido vítima de uma doença súbita "que o levou a perder o controlo da viatura, despistando-se em seguida".

"A Rodoviária do Alentejo irá prestar todo o apoio aos familiares do nosso motorista e aos restantes passageiros feridos e respetivas famílias", acrescenta.

O autocarro ficou capotado a berma da estrada.
Jornal da Tarde | 30 de outubro de 2026

O trânsito chegou a estar cortado nos dois sentidos, mas nesta altura uma das faixas já está reaberta.

O acidente ocorreu pelas 8h35 desta sexta-feira. O autocarro da Rede Expressos tinha saído de Vila Verde de Ficalho rumo a Sete Rios, em Lisboa.O autocarro transportava oito passageiros, incluindo o motorista.

Estão no local 62 operacionais, apoiados por 25 viaturas e um helicóptero. A GNR também já está no local para investigar o acidente.
Primeiro-ministro apresenta condolências

O primeiro-ministro expressou as suas condolências à família e aos amigos da vítima. 

“Aos feridos, desejo uma rápida recuperação. Manifesto igualmente o meu reconhecimento a todos os profissionais envolvidos nas operações de socorro”, escreveu Luís Montenegro no X.

A Rede Expressos também lamentou o falecimento do condutor, identificando-o como Fernando Cairo. 

"A Rede Expressos lamenta, com profundo pesar, o falecimento do condutor Fernando Caeiro, na sequência de um acidente ocorrido esta manhã, cerca das 8h00, perto de Baleizão, no Alentejo", diz a empresa de autocarros em comunicado.

"Fernando Caeiro esteve mais de 25 anos ao serviço da Rede Expressos, tendo desempenhado a sua função com dedicação e profissionalismo. Neste momento de dor, a Rede Expressos endereça à sua família, amigos e colegas as mais sentidas condolências", acrescenta.

Tal como a Rodoviária do Alentejo, a Rede Expressos também afirma que tudo indica que o motorista tenha sido vítima de uma doença súbita.
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