Despiste de autocarro no concelho de Beja provoca um morto e dois feridos graves

Um autocarro de passageiros despistou-se na manhã desta sexta-feira na Estrada Nacional 260, junto a Baleizão, no concelho de Beja. O desastre fez um morto e dois feridos graves.

A vítima mortal do acidente tinha 51 anos, enquanto os feridos têm idades entre 21 e 70 anos.





Em comunicado, a Rodoviária do Alentejo diz estar a avaliar o que esteve na origem do acidente, mas adianta que o motorista terá sido vítima de uma doença súbita "que o levou a perder o controlo da viatura, despistando-se em seguida".





"A Rodoviária do Alentejo irá prestar todo o apoio aos familiares do nosso motorista e aos restantes passageiros feridos e respetivas famílias", acrescenta.

Para além dos dois feridos graves, há ainda cinco feridos ligeiros. Os feridos foram transportados para o Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.