Despiste de automóvel faz um morto e um ferido grave no concelho de Arronches

O ferido grave foi transportado para o Hospital de Portalegre. Às 14h50 o trânsito continuava cortado, segundo informações dadas à Antena 1 por fonte do Comando Sub-Regional da Proteção Civil do Alto Alentejo.

À agência Lusa, o Comando Sub-Regional indicou que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 11h54, ocorreu ao quilómetro 44 da EN246, no troço que liga Arronches e Portalegre, neste distrito.

Segundo a mesma fonte, o óbito do homem de 34 anos foi declarado no local do acidente.

As operações de socorro mobilizaram meios e elementos das corporações de bombeiros de Portalegre e Arronches, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, com um total de 31 operacionais apoiados por 11 veículos e um helicóptero.

Entre os veículos envolvidos no socorro, encontra-se a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre.

c/ Lusa