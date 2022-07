Despiste de camião corta circulação na VCI no Porto no sentido Freixo/Arrábida

Um acidente com um camião, que provocou a largada de garrafas de vidro na estrada, cortou hoje a circulação na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, no sentido Freixo/Arrábida, junto ao acesso à Boavista, revelou fonte dos Sapadores.