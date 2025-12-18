Despiste de camião corta estrada nacional no concelho de Avis

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o acidente provocou ferimentos ligeiros no condutor do veículo pesado, que foi transportado para o hospital de Portalegre.

O acidente aconteceu ao quilómetro 15 da EN370 e o camião transportava embalagens de leite.

Segundo a fonte da GNR, a circulação rodoviária foi interrompida naquela via para a remoção do veículo pesado e da mercadoria e para limpeza da estrada.

Cerca das 18:15 a guarda não tinha uma previsão para a retomada da circulação.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que o alerta para o acidente foi dado às 14:47.

O ferido ligeiro, de 43 anos, era o condutor e único ocupante do veículo, adiantou.

Foram mobilizados para o local 16 operacionais dos Bombeiros de Avis e de Fronteira, da GNR e da Infraestruturas de Portugal, apoiados por oito veículos.