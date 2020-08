Despiste de camião. Reaberta Estrada Nacional 14 nos dois sentidos

A Estrada Nacional 14 foi cortada em ambos os sentidos cerca das 22h30 de domingo, depois do despiste de um camião perto de Leça do Bailio, em Matosinhos. Foi entretanto reaberta à circulação

O pesado de mercadorias, de matrícula espanhola, despistou-se no sentido Porto-Maia, antes da saída de Custóias, e depois incendiou-se. A viatura embateu noutros dois veículos, um pesado e um ligeiro, que se incendiaram.



O motorista do camião acabou por sofrer ferimentos ligeiros e foi levado para o Hospital Pedro Hispano, no Porto, por precaução.