Quando foi projetado no ar, terá saltado uma mochila, onde estava a identificação da vítima mortal, com 30 anos de idade.



Bombeiros, Polícia Marítima e PSP estiveram no local e 4 mergulhadores participaram nas buscas .



O comandante dos bombeiros de Paço de Arcos revelou que só estava uma pessoa dentro do carro.