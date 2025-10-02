Despiste de pesado corta estrada nacional no concelho de Mora

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta às 14:49, ocorreu ao quilómetro 75,5 da EN251, junto ao Monte da Tramagueira, concelho de Mora.

Segundo a mesma fonte, o despiste do pesado que transportava laranjas obrigou ao corte da estrada às 15:13.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Évora da GNR referiu que a circulação rodoviária foi interrompida naquela via para a remoção do pesado e da mercadoria e limpeza da estrada.

As operações de socorro mobilizam operacionais e meios dos Bombeiros de Mora, GNR e Infraestruturas de Portugal (IP), com um total de 10 elementos, apoiados por quatro veículos.