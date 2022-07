Despiste de pesado na Ponte Vasco da Gama provoca queda de contentor ao rio e condiciona trânsito

Fonte da força de segurança disse à Lusa que o acidente ocorreu à tarde no sentido norte-sul e que não há vítimas a registar.

No que se refere à viatura, o reboque e o contentor caíram ao rio (a cabine do condutor manteve-se no tabuleiro), estando agora os bombeiros a "tentar segurá-los, para que não se afundem e que não se desloquem no rio".

A carga em causa, acrescentou a fonte, é, "supostamente, fruta".

A circulação no sentido norte-sul na ponte está condicionada, estando encerrada na via mais à direta.

ROC // MCL