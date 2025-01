Despiste de veículo de combate a fogos. Morreu bombeiro de Odemira internado em Lisboa

Morreu o bombeiro de Odemira que se encontrava internado no Hospital de São José, em Lisboa, com um prognóstico muito reservado. Tinha 38 anos e era bombeiro há cerca de 20, integrando a equipa de intervenção permanente da corporação daquela localidade alentejana. Era um dos cinco operacionais envolvidos no despiste de um veículo de combate a incêndios florestais.