País
Despiste no IP3 provoca um ferido grave e condiciona circulação
Um despiste no itinerário complementar 3 (IP3), em Penacova, provocou hoje um ferido grave e condicionou a circulação automóvel, disseram à Lusa fontes da proteção civil e da Guarda Nacional Republicana.
Fonte do Comando Territorial da GNR de Coimbra adiantou que o despiste provocou ferimentos graves num homem de 46 anos, no IP3, sentido Viseu-Coimbra.
"A circulação faz-se apenas pela via da direita. A faixa da esquerda encontra-se suprimida", acrescentou a mesma fonte.
Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, o alerta para o acidente foi dado pelas 14:45.