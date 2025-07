Foto: Maxim Hopman - Unsplash

Nos últimos 25 anos, as capas de jornais com notícias sobre criminalidade subiram 130 por cento, embora, durante este período, as autoridades policiais tenham registado uma descida do número de crimes cometidos no país.



Dados que constam de um estudo da SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, e que podem servir de explicação para o sentimento de insegurança de que tanto se tem falado.