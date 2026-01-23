Detenções nas fronteiras aéreas aumentam 34% e proibições de entrada duplicaram em 2025 avança PSP

Num comunicado de balanço da atividade da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) no controlo de fronteiras nos nove aeroportos portugueses e dois aeródromos, a Polícia de Segurança Pública avança que controlou 21.105.180 passageiros fora do espaço Schengen na fronteira aérea no ano passado, mais 882.711 do que em 2024, o que corresponde a um aumento de 4,4%.

A PSP avança que deteve 343 pessoas nas fronteiras áreas no ano passado, mais 86 do que em 2024, quando foram detidas 257. Fonte desta policia especificou à Lusa que as detenções estão relacionadas com documentação falsa e mandados de detenção internacionais.

No ano passado, a polícia fez 34.932 interceções (que ocorrem quando os agentes mandam parar ou abordam um passageiro para verificação de segurança, documentos ou legalidade da estadia no pais), um aumento de 35% em relação a 2024 (25.714).

As decisões de interdição de cidadãos estrangeiros no país mais do duplicaram em 2025, passando de 110 em 2024 para 292, de acordo com os dados da PSP.

As decisões de interdição de entrada em Portugal impedem um cidadão estrangeiro de entrar no país por falta de requisitos legais, por estar listado para recusa de entrada no Sistema de Informação Schengen (SIS), documentação falsa e ameaça à segurança e ordem pública.

Também no ano passado, a PSP recusou a entrada no país a 14.006 passageiros durante o controlo de fronteira por não cumprir os requisitos legais de admissão em Portugal, mais do dobro do que em 2024.

A PSP realizou ainda 14.006 medidas cautelares no ano passado, tinham sido 6.706 em 2024, e detetou 553 casos de fraude documental, menos 153 do que em 2024.,

A PSP herdou no final de outubro de 2023 do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras as competências de vigiar, fiscalizar e controlar as fronteiras aeroportuárias, que estão a cargo da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras.

A PSP Além do controlo de fronteiras nos aeroportos de Lisboa, Faro, Porto, Madeira, Ilha da Terceira, Ilha de Santa Maria, Ilha de São Miguel, Ilha de Porto Santo e Beja, a PSP exerce também atribuições de controlo fronteiriço no Aeródromo de Tires e no Aeroporto da Horta.