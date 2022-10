Detidas duas mulheres por agressão a uma médica num serviço de obstetrícia

É a revolta de um médica agredida no trabalho: aconteceu no dia 26 de setembro no hospital São Francisco Xavier em Lisboa. Uma grávida foi à urgência de obstetrícia acompanha pela mãe. De acordo com a médica as mulheres não aceitaram a decisão clínica.