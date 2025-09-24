Detido adepto do Sporting por suspeita de envolvimento em ataque a portistas

Na terça-feira, haviam já sido detidos mais três suspeitos do crime. São agora sete os arguidos no âmbito deste processo. Os suspeitos estão indiciados pelos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, ofensas à integridade física qualificadas, incêndio, roubo, detenção e uso de armas proibidas.



O ataque a um carro onde seguiam vários adeptos do Futebol Clube do Porto ocorreu a 10 de junho, depois de um jogo de hóquei em patins entre os dois clubes em Alvalade.



Além das agressões, as cinco pessoas que seguiam no carro sofreram queimaduras e precisaram de ser encaminhadas para o hospital.

