Detido adepto do Sporting por suspeita de envolvimento em ataque a portistas
Foi detido esta quarta-feira mais um adepto do Sporting por alegado envolvimento no ataque a apoiantes do Futebol Clube do Porto. A Polícia Judiciária efetuou a detenção quando o suspeito regressava a Portugal.
Na terça-feira, haviam já sido detidos mais três suspeitos do crime. São agora sete os arguidos no âmbito deste processo.Os suspeitos estão indiciados pelos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, ofensas à integridade física qualificadas, incêndio, roubo, detenção e uso de armas proibidas.
O ataque a um carro onde seguiam vários adeptos do Futebol Clube do Porto ocorreu a 10 de junho, depois de um jogo de hóquei em patins entre os dois clubes em Alvalade.
Além das agressões, as cinco pessoas que seguiam no carro sofreram queimaduras e precisaram de ser encaminhadas para o hospital.
