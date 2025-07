A Polícia Judiciária deteve no sábado, um alto quadro do Banco de Portugal. Foi detido no aeroporto Humberto Delgado, quando chegava a Lisboa. É suspeito no Âmbito da operação Nexus que envolve crimes de corrupção passiva, participação económica em negócio, recebimento indevido de vantagem, falsificação de documento e abuso de poder.