Detido autor do ataque com arma branca que feriu oito pessoas em Santarém

RTP e Antena 1
Foto: Nuno Patrício - RTP

O autor do ataque com arma branca que hoje feriu oito pessoas num centro de tratamento de toxicodependência, em Santarém, era utente da instituição e já foi detido.

VER MAIS

(em atualização)

O autor do esfaqueamento num centro de tratamento de toxicodependência em Santarém já foi detido, segundo confirmou a GNR à Antena 1.

Tudo indica que o autor do esfaqueamento era um utente da unidade de tratamento de toxicodependência em Almoster, onde se deu o ataque, explica o capitão João Romano, oficial das relações públicas da GNR de Santarém.

Há oito feridos entre eles encontra-se o autor do ataque. O incidente aconteceu por volta das 14h30 desta terça-feira.

Os dois feridos graves foram encaminhados para os Hospitais de Vila Franca de Xira e Santarém, segundo informação da Proteção Civil à RTP.

Há ainda registo de quatro feridos leves que também foram encaminhados para unidades hospitalares. 

Tópicos
PUB
PUB