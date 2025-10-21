Detido autor do ataque com arma branca que feriu oito pessoas em Santarém
O autor do ataque com arma branca que hoje feriu oito pessoas num centro de tratamento de toxicodependência, em Santarém, era utente da instituição e já foi detido.
(em atualização)
O autor do esfaqueamento num centro de tratamento de toxicodependência em Santarém já foi detido, segundo confirmou a GNR à Antena 1.
Tudo indica que o autor do esfaqueamento era um utente da unidade de tratamento de toxicodependência em Almoster, onde se deu o ataque, explica o capitão João Romano, oficial das relações públicas da GNR de Santarém.
Há oito feridos entre eles encontra-se o autor do ataque. O incidente aconteceu por volta das 14h30 desta terça-feira.
Os dois feridos graves foram encaminhados para os Hospitais de Vila Franca de Xira e Santarém, segundo informação da Proteção Civil à RTP.
Há ainda registo de quatro feridos leves que também foram encaminhados para unidades hospitalares.