Detido em Cascais luso-israelita procurado nos EUA por suborno em eleições nas Filipinas

Segundo o comunicado hoje divulgado pela PJ, a Unidade de Informação Criminal "localizou e deteve, na zona de Cascais, um homem procurado pelas autoridades judiciárias dos Estados Unidos da América, suspeito da prática de crimes de corrupção ativa e branqueamento de capitais".

Em causa estão factos ocorridos entre maio de 2015 e, "pelo menos", fevereiro de 2018, intervalo entre o qual o suspeito, um cidadão de 45 anos com dupla nacionalidade, portuguesa e israelita, "terá participado num esquema de branqueamento de capitais que envolveu, pelo menos, um milhão de dólares em pagamentos de suborno efetuados ao presidente da Comissão de Eleições das Filipinas".

"Em troca dos pagamentos efetuados, ter-lhe-ão sido adjudicados três contratos, com um valor total aproximado de mais de 182 milhões de dólares americanos, a uma empresa fornecedora de máquinas de votação e serviços eleitorais sediada no Reino Unido e uma outra empresa sediada no sul da Florida", explicou a PJ.

Ainda de acordo com as explicações desta polícia, "os subornos foram pagos para obter e manter negócios relacionados com o fornecimento de máquinas de voto e serviços eleitorais para as eleições filipinas de 2016, e para assegurar os pagamentos relativos aos contratos, incluindo o pagamento do imposto sobre o valor acrescentado".

O detido vai ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação de medidas de coação, e pelos crimes de que é suspeito pode vir a ser condenado a uma pena de 20 anos de prisão.