Detido em Portugal cidadão brasileiro que terá burlado centenas de pessoas

A fraude passaria por um portal na internet, que teria um robot forex, que alegadamente monitorizava o mercado cambial e prometia lucros de 27% aos investidores.



O dinheiro nunca era sequer investido.



Servia apenas para o enriquecimento da rede.



O detido residia no Dubai mas era em Portugal que estavam as contas bancárias onde eram efetuados os depósitos dos investidores enganados.



A Judiciária apreendeu saldos bancários no valores de três milhões e meio de euros e arrestou um imóvel de luxo no valor de meio milhão de euros.



O suspeito já foi ouvido por um juiz de instrução e ficou em prisão preventiva.