Detido homem que provocou fogo em Alfândega da Fé com motorroçadora

Detido homem que provocou fogo em Alfândega da Fé com motorroçadora

Um homem foi detido por ser suspeito de ter provocado um incêndio, com uma motorroçadora, na quarta-feira, no concelho de Alfândega da Fé, revelou, hoje, a GNR.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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O incêndio deflagrou por volta das 15:40 de quarta-feira e só foi dado como dominado por volta das 5:40 de hoje, tendo chegado a mobilizar mais de 140 operacionais e 10 meios aéreos. Teve duas frentes ativas, uma em Gouveia, concelho de Macedo de Cavaleiros, e outra na Cardanha, já no concelho de Torre de Moncorvo. A estrada que liga estas duas localidades esteve encerrada ao trânsito durante 12 horas. 

Hoje, a GNR adiantou que "na sequência de um foco de incêndio, os elementos do NPA (Núcleo de Proteção Ambiental) deslocaram-se ao local, onde foi possível apurar que a ignição ocorreu durante a realização de trabalhos de limpeza com recurso a motorroçadora equipada com disco metálico, tendo originado o incêndio na aldeia de Cabreira".

O homem, de 46 anos, vai ser presente, hoje, no Tribunal Judicial de Mogadouro para conhecer as medidas de coação. 

A GNR alertou ainda que antes de realizar trabalhos agrícolas ou florestais, deve ser consultado o nível de perigo de incêndio rural e as restrições em vigor e a utilização de máquinas e equipamentos agrícolas exige a adoção de medidas de segurança que minimizem o risco de ignição.

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