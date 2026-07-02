Detido homem que provocou fogo em Alfândega da Fé com motorroçadora

O incêndio deflagrou por volta das 15:40 de quarta-feira e só foi dado como dominado por volta das 5:40 de hoje, tendo chegado a mobilizar mais de 140 operacionais e 10 meios aéreos. Teve duas frentes ativas, uma em Gouveia, concelho de Macedo de Cavaleiros, e outra na Cardanha, já no concelho de Torre de Moncorvo. A estrada que liga estas duas localidades esteve encerrada ao trânsito durante 12 horas.

Hoje, a GNR adiantou que "na sequência de um foco de incêndio, os elementos do NPA (Núcleo de Proteção Ambiental) deslocaram-se ao local, onde foi possível apurar que a ignição ocorreu durante a realização de trabalhos de limpeza com recurso a motorroçadora equipada com disco metálico, tendo originado o incêndio na aldeia de Cabreira".

O homem, de 46 anos, vai ser presente, hoje, no Tribunal Judicial de Mogadouro para conhecer as medidas de coação.

A GNR alertou ainda que antes de realizar trabalhos agrícolas ou florestais, deve ser consultado o nível de perigo de incêndio rural e as restrições em vigor e a utilização de máquinas e equipamentos agrícolas exige a adoção de medidas de segurança que minimizem o risco de ignição.