Detido jovem suspeito de matar a avó em Mafra

Um jovem de 24 anos foi hoje detido por suspeitas de ter matado a avô, de 73 anos, em Milharado, concelho de Mafra, distrito de Lisboa, segundo fontes da Guarda Nacional República (GNR) e da Polícia Judiciária (PJ).

Fonte da GNR disse à agência Lusa que o alerta para esta situação foi registado pelas 06:30 de hoje, tendo sido detido um homem de 24 anos suspeito do crime de homicídio, que vitimou uma mulher de 73 anos.

De acordo com a PJ, que está a investigar o crime, trata-se de "um jovem que terá esfaqueado a avó", na residência da idosa em Mafra, sem adiantar mais detalhes.