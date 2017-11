Detido num supermercado em Vila Nova de Poiares foi hospitalizado para avaliação psiquiátrica

Lusa17 Nov, 2017, 18:44 | País

Vinte e quatro horas depois de ter entrado armado no estabelecimento, o homem foi detido "sem nenhum trauma", após uma intervenção tática dos militares de operações especiais da GNR, disse aos jornalistas o tenente-coronel Henrique Armindo, segundo comandante do Comando Territorial de Coimbra.

O indivíduo "não sofreu ferimentos nenhum, pelo menos aparente, e foi conduzido sob detenção ao hospital para uma avaliação psiquiátrica", explicou.

Segundo Henrique Armindo, o homem não se rendeu e foi necessário atuar "e usar a força sem sequências de maior, para a segurança dele e dos nossos militares".

Na operação tática, foram usadas armas não letais e a força física, acrescentou.

"Ele estava armado, tinha duas armas, uma pistola e uma caçadeira, mas não as conseguiu utilizar", salientou o oficial, acrescentando que o homem "estaria muito cansado, um pouco desorientado e, portanto, com a ação acabou por não conseguir resistir".

O segundo comandante do Comando Territorial de Coimbra salientou que a "GNR fez tudo para que não houvesse qualquer ferimento ou qualquer problema para o homem e militares.

O indivíduo, que é emigrante em França, será presente a tribunal logo que esteja concluída a avaliação psiquiátrica.

De acordo com Henrique Armindo, a ação do detido terá a ver com "problemas antigos de partilhas de terrenos e negócios mal resolvidos", que envolvem parte do local onde está implantado o supermercado.

O homem entrou no supermercado na quinta-feira cerca das 17:15, quando se encontravam no seu interior vários clientes, mas não fez reféns nem procurou roubar o dinheiro das caixas registadoras.

Segundo a GNR, chegou a efetuar alguns disparos para o ar, que ainda não foram quantificados, e agrediu um funcionário com uma coronhada, quando se cruzaram nas escadas de acesso ao primeiro andar do edifício.

O ferido foi transportado aos hospitais de Coimbra, mas já teve alta.