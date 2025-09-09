Detido suspeito de difundir nas redes sociais vídeo onde incita à violência contra estrangeiros

Em comunicado, a PJ referiu que nessas publicações o suspeito surge a oferecer dinheiro a quem atentar, de forma bárbara, contra a vida de determinados cidadãos estrangeiros.

"Afetando gravemente o sentimento de tranquilidade e de segurança na comunidade que, movidos por crescente onda de indignação e repulsa, replicaram denúncias junto das autoridades", frisou.

A PJ salientou que a divulgação do vídeo tornou-se viral, mobilizando a opinião pública, e provocando forte alarme social.