Detido suspeito de difundir nas redes sociais vídeo onde incita à violência contra estrangeiros
A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 56 anos por ter, alegadamente, difundido nas redes sociais um vídeo onde incita à violência contra pessoas de determinada nacionalidade, anunciou hoje esta força policial.
Em comunicado, a PJ referiu que nessas publicações o suspeito surge a oferecer dinheiro a quem atentar, de forma bárbara, contra a vida de determinados cidadãos estrangeiros.
"Afetando gravemente o sentimento de tranquilidade e de segurança na comunidade que, movidos por crescente onda de indignação e repulsa, replicaram denúncias junto das autoridades", frisou.
A PJ salientou que a divulgação do vídeo tornou-se viral, mobilizando a opinião pública, e provocou um forte alarme social.
Mas, antes de receber as denúncias, a PJ já estava a investigar o visado, "tendo estas apenas corroborado a gravidade da sua conduta", frisou.
O suspeito, detido fora de flagrante delito pela PJ, através da Diretoria do Norte, tem antecedentes policiais por crimes contra o património.
A PJ sublinhou que o suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.
No vídeo divulgado, o suspeito oferece, no interior de um carro em andamento, uma recompensa de 500 euros aos portugueses que lhe "tragam cabeças de cidadãos de nacionalidade brasileira".