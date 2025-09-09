Detido suspeito de difundir nas redes sociais vídeo onde incita à violência contra estrangeiros

Em comunicado, a PJ referiu que nessas publicações o suspeito surge a oferecer dinheiro a quem atentar, de forma bárbara, contra a vida de determinados cidadãos estrangeiros.

"Afetando gravemente o sentimento de tranquilidade e de segurança na comunidade que, movidos por crescente onda de indignação e repulsa, replicaram denúncias junto das autoridades", frisou.

A PJ salientou que a divulgação do vídeo tornou-se viral, mobilizando a opinião pública, e provocou um forte alarme social.

Mas, antes de receber as denúncias, a PJ já estava a investigar o visado, "tendo estas apenas corroborado a gravidade da sua conduta", frisou.

O suspeito, detido fora de flagrante delito pela PJ, através da Diretoria do Norte, tem antecedentes policiais por crimes contra o património.

A PJ sublinhou que o suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

No vídeo divulgado, o suspeito oferece, no interior de um carro em andamento, uma recompensa de 500 euros aos portugueses que lhe "tragam cabeças de cidadãos de nacionalidade brasileira".