Detido suspeito de homicídio de adepto durante festejos no Estádio do Dragão

O suspeito sob custódia da Judiciária tem 19 anos. O incidente terá ocorrido depois das 2h30 de domingo nas imediações do Estádio do Futebol Clube do Porto.

O adepto morto terá sido esfaqueado e não resistiu aos ferimentos. Uma mulher de 28 anos que o acompanhava também ficou com ferimentos graves.

Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que “os factos ocorreram na madrugada do dia 8/05/2022, na cidade do Porto, em retaliação por uma sucessão de agressões que, desde janeiro deste ano, vinham ocorrendo entre o arguido, familiares deste e a vítima”.



“Na ocasião, um grupo de indivíduos, de entre os quais o arguido, perseguiu a vítima, alcançando e agredindo a mesma com murros e pontapés”, prossegue a polícia de investigação criminal.



“Dada a intervenção de alguns populares, que foram igualmente agredidos, a vítima logrou afastar-se do local, vindo a ser surpreendida pelo arguido, o qual, munido de uma arma branca de dimensões significativas, a atingiu repetidamente e com extrema violência, provocando-lhe a morte”.



A PJ relata que “todo o grupo agressor dispersou, tendo-se o arguido colocado em fuga”.

“Pese embora o contexto de enorme confusão em que os factos ocorreram e a existência de diversa informação errada transmitida, foi possível, em resultado de um trabalho ininterrupto e exaustivo de recolha de prova, reunir em menos de 48 horas elementos probatórios e, simultaneamente, localizar e deter o presumível autor das agressões mortais”.



O suspeito, “sem antecedentes criminais”, será agora “presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas”.