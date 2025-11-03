Detido suspeito de tiroteio no Bairro do Zambujal

De acordo com a PSP, cerca das 21h20 de domingo, a esquadra de Alfragide foi alertada para disparos no Bairro do Zambujal atribuídos a um homem que tentou, posteriormente, fugir numa viatura.



No decurso de uma perseguição policial, descreve a PSP, citada pela agência Lusa, o suspeito parou a viatura em que seguia e largou vários objetos na via pública: uma arma de fogo, duas munições e um carregador vazio. No local do tiroteio, foi recuperado um invólucro de calibre 6.35mm deflagrado.



A viatura seria cercada pelos agentes. A bordo seguiam dez pessoas, entre homens, mulheres e crianças. a PSP aponta o condutor o autor dos disparos.



O suspeito, com 36 anos, deve ser ouvido esta segunda-feira pelas autoridades judiciais.



c/ Lusa