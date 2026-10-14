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Detidos dois suspeitos da tentativa de carjacking a idosos no Carregado
O caso ocorreu no passado domingo, com uma tentativa de carjacking a um casal no Carregado. Os idosos resistiram e evitaram o roubo do automóvel. Tudo foi filmado por testemunhas e o vídeo circula nas redes sociais.
Os dois suspeitos foram detidos pela Polícia Judiciária, esta terça-feira, na região de Leiria.
Os três assaltantes estariam armados. O condutor da viatura, de cerca de 80 anos, foi empurrado, caiu, mas não sofreu ferimentos.
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