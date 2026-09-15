Detidos os três suspeitos de terem baleado turista na Baixa de Lisboa

Os três suspeitos de terem baleado uma turista na Baixa de Lisboa entregaram-se esta terça-feira à Polícia Judiciária.



A RTP sabe que os suspeitos se entregaram ao final da tarde e que, neste momento, estão a ser interrogados pelos inspetores da PJ.



Horas antes, as autoridades tinham realizado buscas na casa dos suspeitos, mas, nessa altura, nenhum dos três se encontrava em casa.



Os responsáveis pelo disparo contra a turista sueca estão acusados pelo crime de homícidio na forma tentada.



A vítima foi atingida a tiro no passado dia 10 de agosto durante um confronto entre grupos rivais na Rua Augusta, uma das mais movimentadas da Baixa de Lisboa. Foi assistida no local e transportada para o Hospital de São José.





Optou por viajar para a Suécia, depois de ter alta hospitalar, ainda com a bala alojada no corpo, para ser submetida a intervenção cirúrgica.





O caso levou a Câmara de Lisboa a pedir um reforço de policiamente naquela que é uma das zonas mais turísticas do país. Também a Associação de Dinamização da Baixa Pombalina alertou, nessa altura, para a insegurança, exigindo a implementação da videovigilância em vários locais da cidade.