Devastação da floresta na Marinha Grande pode trazer um verão mais complicado

O trabalho agora é de limpeza, mas o comandante dos bombeiros da Marinha Grande, Eduardo Abreu, disse esta manhã na emissão especial da Antena 1 que a tempestade deixou um manto de destruição na floresta do concelho, algo preocupante para os meses mais quentes.

Foto: RTP

Um cenário que será preocupante para os meses mais quentes.
Os bombeiros da Marinha Grande não têm parado, é como se estivessem no modo de centrifugação nas últimas semanas, refere o comandante dos bombeiros.
