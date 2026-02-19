Devastação da floresta na Marinha Grande pode trazer um verão mais complicado

O trabalho agora é de limpeza, mas o comandante dos bombeiros da Marinha Grande, Eduardo Abreu, disse esta manhã na emissão especial da Antena 1 que a tempestade deixou um manto de destruição na floresta do concelho, algo preocupante para os meses mais quentes.