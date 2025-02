"Devolvido em qualquer máquina". Câmara de Lisboa espera ter sistema de copos reutilizáveis até junho

Na semana passada, a autarquia assinou um protocolo com mais duas entidades para pôr em prática este sistema, uma intenção que já vem do ano anterior e que a Antena 1 deu a conhecer perante o rasto de plástico que se encontra em ruas com bares e discotecas





Esta terça-feira, o diretor do departamento de higiene urbana explica na Antena 1 que o sistema deve avançar nos próximos meses. "A nossa expectativa é que neste primeiro semestre de 2025 consigamos ter o sistema a funcionar", diz Nuno Vinagre, que sublinha a dependência de outras entidades, dando o exemplo das ligações elétricas ou da ocupação do espaço público.





Trata-se de um projeto-piloto em que os estabelecimentos aderentes passam a vender bebidas em copos reutilizáveis em vez de descartáveis, cobrando pelo copo.





"Esse copo pode ser utilizado em vários estabelecimentos comerciais e pode ser devolvido em qualquer uma destas máquinas, espalhadas em toda esta zona", refere o responsável da higiene urbana.

Sistema aberto a mais empresas no futuro

O valor será depois devolvido aos clientes quando depositarem os copos numa das máquinas., refere o responsável da higiene urbana.





Nuno Vinagre afirma que "é uma oportunidade de fecharmos aquele ciclo de reutilização e promovermos efetivamente uma verdadeira economia circular".





"O facto de termos uma via pública mais limpa, um espaço urbano mais preservado e cuidado é sempre melhor para os comerciantes", pelo que deixam de ter "o problema da gestão dos inúmeros copos".







Este sistema centralizado será gerido por uma empresa privada de reciclagem, a TOMRA.





Sendo um projeto piloto, Nuno Vinagre diz que "no futuro, vingando o modelo, vai ser aberto um concurso público internacional para dar oportunidade às empresas de poderem implementar este sistema na cidade de Lisboa".







Para que tenha sucesso, será necessária a adesão dos comerciantes. Há bares que já têm copos próprios e que são reutilizáveis.





Agora, com uma "marca especial", a Câmara de Lisboa quer que os copos possam circular entre estabelecimentos. E vai procurar a adesão através de parcerias com a AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal e com a Associação de Comerciantes do Bairro Alto.