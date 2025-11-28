Dez crianças do IPO do Porto vão à Lapónia conhecer a terra do Pai Natal

Quando a magia se torna realidade

Tornar sonhos uma realidade é o objectivo principal da Terra dos Sonhos. Uma associação de solidariedade que nasceu em 2007 com uma missão clara: promover o bem-estar de crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade. Desde então, já concretizou mais de 860 sonhos. Este ano, a associação volta a surpreender ao proporcionar uma experiência merecedora do sonhos desejado : levar dez crianças do IPO do Porto à Lapónia para conhecerem o Pai Natal.









A RTP Notícias falou com Pilar Cardoso da Costa, da Terra dos Sonhos, um dos promotores desta iniciativa, que explicou que esta viagem se enquadra nos Sonhos Transformadores, de crianças e jovens com doenças crónicas graves ou em fim de vida.





“Lembro-me de um sonho de um rapaz que sonhava ser GNR, e então passou aqui um dia, um dia inteiro, como se fosse a entrar nesta formação da GNR. E uma outra menina que também sonhava assim inesperadamente, poder andar num camião do lixo e teve esta experiência." (Pilar Cardoso da Costa - Terra dos Sonhos) “Juntamos um grupo de crianças com a mesma condição para criar uma experiência mais impactante. É sempre um momento muito especial”.



Uma escolha feita pelo IPO do Porto, garantindo desta forma a situação clinicamente estável destas crianças, sublinha Pilar Cardoso da Costa.

O compromisso dos centros comerciais

Nos 18 anos de existência, a Terra dos Sonhos atua em três programas: Sonhos Transformadores, Oficina do Sonho e WeGuide, tendo já concretizado mais de 860 sonhos. Experiências, na primeira pessoa, que revelam ter impacto profundo nas crianças e nas famílias. Pilar Cardoso da Costa dá a conhecer algumas das histórias, vão desde a vontade ser um agente da GNR ou andar num camião que apanha o lixo das ruas.





Uma campanha nacional onde todos podem ajudar

Mas se os sonhos destas crianças do IPO, assim como muitos outros já realizados, foram possíveis, foi porque existiu o trabalho de bastidores na busca de mecenas e apoios solidários. Missões que a Terra dos Sonhos quer continuar a promover e a oferecer, não apenas pontualmente neste período natalício, mas ao longo de todo o ano. Razão pela qual, além da viagem à Lapónia, decorre uma campanha de angariação de donativos nos centros comerciais e redes sociais.





“Qualquer contributo, por mais pequeno que seja, pode fazer toda a diferença na vida de muitas crianças”, sublinha Carla Pinto. Apoios que podem ser feitos através do site terradossonhos.org , MBWay (937 891 107) ou IBAN (PT50 0018 0003 4460 4908 020 74).









Envolvidos também nesta iniciativa, como parceiros institucionais e promotores da viabilidade financeira desta missão está a Associação Portuguesa dos Centros Comerciais. Carla Pinto, diretora executiva da APCC, diz a RTP Notícias que esta viagem reflete em grande parte o compromisso social do setor:“Os centros comerciais são espaços dinâmicos e colaborativos, com impacto económico e social. Queremos fazer a diferença na vida destas crianças que sonham conhecer o Pai Natal.” Uma ideia que surgiu quando a Terra dos Sonhos apresentou várias propostas à APCC, refere Carla Pinto: “Quando [a Terra dos sonhos] falou connosco, disse que tinha aqui várias ações que poderiam ser apoiadas pela APCC, mas que aquela que que mais gostaria que nós apoiasse mos era esta iniciativa de levar as crianças do IPO do Porto à Lapónia, porque têm o sonho de conhecer o Pai Natal.“Lembro-me de um sonho de um rapaz que sonhava ser GNR, e então passou aqui um dia, um dia inteiro, como se fosse a entrar nesta formação da GNR. E uma outra menina que também sonhava assim inesperadamente, poder andar num camião do lixo e teve esta experiência.Experiências que mudam vidas e ficam para sempre nas memórias destas crianças, motivando-as para um futuro.Um apelo que também realçado pela representante da Terra dos Sonhos: “O maior desafio é conseguirmos ter alguma previsibilidade financeira para podermos sonhar a longo prazo”, admite Pilar Cardoso da Costa., conclui.