Dez detidos em Aveiro por furto e tráfico de droga

Em comunicado, a Guarda nacional Republicana (GNR), indica que a investigação, que decorria há cerca de 15 meses, visava uma rede organizada dedicada a crimes contra o património, nomeadamente furtos em estabelecimentos comerciais nos distritos de Aveiro, Porto, Braga e Viseu, e ao tráfico de drogas.



No âmbito da operação, os militares da Guarda deram cumprimento a oito mandados de detenção, 15 mandados de busca domiciliária, um em garagem, um em estabelecimento comercial e sete em veículos.



No âmbito da operação foram apreendidos 1.292,89 euros em numerário, 30,4 doses de heroína, 20,95 de cocaína, 193,52 de haxixe, diversos equipamentos tecnológicos, vários equipamentos eletrodomésticos e ferramentas e equipamentos agrícolas e três armas brancas.



Durante a ação, foram ainda detidos dois suspeitos em flagrante delito.



"A investigação permitiu apurar que, além do principal suspeito inicialmente visado --- que se dedicava ao furto de produtos tecnológicos, ferramentas e vestuário/acessórios em superfícies comerciais --- existia um grupo de nove cúmplices que atuava de forma organizada e estruturada, também envolvido no tráfico de estupefacientes com ligações ao distrito do Porto", adianta a Guarda.



De acordo com a GNR, o 'modus operandi' da rede caracterizava-se por uma atuação articulada e meticulosa nos concelhos de Santa Maria da Feira, Espinho, São João da Madeira, Lourosa, Vila Nova de Gaia, Porto, Matosinhos e Viseu, onde praticavam furtos regulares, procedendo posteriormente ao escoamento dos bens subtraídos a nível local.



"Os prejuízos causados às superfícies comerciais lesadas ascendem a várias dezenas de milhares de euros por ano", segundo a Guarda.



Os detidos serão presentes no Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, para aplicação das respetivas medidas de coação.



A operação contou com o reforço de 43 militares das valências de investigação criminal, territorial e de intervenção dos Comandos Territoriais de Aveiro e Porto.