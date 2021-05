Dez detidos por suspeita de tráfico de droga na Lourinhã e Torres Vedras

Hoje em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que os nove homens e uma mulher, com idades entre os 24 e os 57 anos, foram detidos no âmbito de uma investigação por tráfico de drogas que decorria há cerca de dois anos.

No âmbito da investigação, os militares da GNR deram cumprimento a 35 mandados de busca, 13 domiciliárias, 21 em veículos e uma em estabelecimento de restauração e bebidas.

Durante as buscas foram apreendidas 23.972,96 doses de haxixe, 8.677,76 doses de canábis, 31,45 doses de cocaína, uma planta de canábis, 2,5 doses de MDMA, quatro viaturas sete computadores portáteis, três pulseiras, dois fios e um relógio em ouro.

Foram ainda apreendidos 19 telemóveis, duas facas utilizadas para o corte de produto estupefaciente, quatro moinhos, duas balanças e 4.591,65 euros em numerário.

Os detidos serão presentes hoje ao Tribunal Judicial de Lisboa Norte -- Torres Vedras, para aplicação das medidas de coação.

A operação contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública, do Grupo de Intervenção Cinotécnica da Unidade de Intervenção, do Destacamento de Intervenção de Lisboa, de Setúbal, de Santarém e de toda a estrutura de investigação criminal do Comando Territorial de Lisboa.