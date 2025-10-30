País
Dez distritos de Portugal continental sob aviso laranja na sexta-feira
Proteção Civil diz que o mau tempo deverá atingir o país principalmente durante o período da madrugada.
Dez distritos de Portugal Continental vão estar na sexta-feira sob aviso laranja (o segundo mais grave) devido à previsão de chuva forte e persistente, especialmente nas regiões norte, centro e Lisboa e Vale do Tejo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
O mau tempo deverá atingir o país principalmente durante o período da madrugada, segundo a Proteção Civil.
"Prevê-se para as próximas 48 horas precipitação por vezes forte e resistente, em especial na região Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo", afirmou Carlos Paredes, Adjunto Operacional Nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em conferência de imprensa.
"Prevê-se que o maior impacto deste fenómeno aconteça no período entre as 03h00 e as 07h00 de amanhã desta próxima madrugada, de sexta-feira", acrescentou.
Em conferência de imprensa, pelas 16h00, Carlos Paredes explica que a Proteção Civil determinou face a este cenário "a elevação do estado de prontidão para o nível 3, que vai do Alto Minho até à Península de Setúbal e nível 2 para o restante território", à exceção do Algarve que se mantém com nível 1.
