Dez distritos de Portugal continental sob aviso laranja na sexta-feira

Dez distritos de Portugal Continental vão estar na sexta-feira sob aviso laranja (o segundo mais grave) devido à previsão de chuva forte e persistente, especialmente nas regiões norte, centro e Lisboa e Vale do Tejo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).





O mau tempo deverá atingir o país principalmente durante o período da madrugada, segundo a Proteção Civil.





"Prevê-se para as próximas 48 horas precipitação por vezes forte e resistente, em especial na região Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo", afirmou Carlos Paredes, Adjunto Operacional Nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em conferência de imprensa.





"Prevê-se que o maior impacto deste fenómeno aconteça no período entre as 03h00 e as 07h00 de amanhã desta próxima madrugada, de sexta-feira", acrescentou.



