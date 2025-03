Dez distritos sob aviso amarelo devido à chuva até segunda-feira

De acordo com a última atualização feita pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a partir das 15:00 de hoje estarão sob aviso amarelo devido à chuva por vezes forte os distritos de Beja, Faro e Setúbal, a que se juntam, a partir das 18:00, os distritos de Évora e Lisboa e, a partir das 21:00, os de Leiria, Portalegre e Santarém.

O alerta amarelo nestes distritos mantém-se ativo até às 03:00 de segunda-feira, com exceção de Lisboa e Setúbal, onde termina três horas mais cedo, às 00:00 de segunda-feira.

A previsão de "chuva por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada, e ocasionalmente ser de granizo", volta a colocar sob aviso amarelo 10 distritos entre as 09:00 de segunda-feira e as 00:00 de terça-feira: Beja, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal.

A partir das 15:00 de segunda-feira será a agitação marítima a deixar sob aviso amarelo os distritos de Beja, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa e Setúbal, devido às ondas de sudoeste com quatro a cinco metros.

Este alerta sobe para o nível laranja em Beja, Faro, Lisboa e Setúbal entre as 18:00 de segunda-feira e as 06:00 de terça-feira, devido às ondas de sudoeste com cinco a 5,5 metros de altura significativa, podendo atingir altura máxima de 11 metros.

Entre as 13:00 de segunda-feira e as 00:00 de terça-feira estão ainda sob aviso amarelo, devido ao vento com rajadas de 70/80 quilómetros/hora, os distritos de Beja, Faro e Setúbal.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.