Dez feridos ligeiros em colisão entre autocarro e camião na A8

O acidente ocorreu pelas 8h15, no sentido Norte/Sul da autoestrada, junto à Malveira, no concelho de Mafra e distrito de Lisboa.

No autocarro seguiam 52 passageiros, 10 dos quais sofreram ferimentos ligeiros.

Segundo a mesma fonte, três foram transportados para a urgência do Hospital de Santa Maria e sete para a do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

No local, estiveram 26 operacionais e 11 veículos, entre os quais ambulâncias das corporações da Malveira, Mafra (Mafra), Zambujal, Loures (Loures) e Famões (Odivelas) e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Torres Vedras.

Na zona, a autoestrada tem ainda uma faixa de rodagem condicionada ao trânsito, até à remoção dos dois veículos envolvidos no acidente.