Dez feridos ligeiros em colisão entre autocarro e camião na A8
Uma colisão entre um autocarro da Carris Metropolitana e um veículo pesado de mercadorias causou hoje 10 feridos ligeiros na autoestrada A8, na Malveira, disse fonte do Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil de Lisboa.
O acidente ocorreu pelas 8h15, no sentido Norte/Sul da autoestrada, junto à Malveira, no concelho de Mafra e distrito de Lisboa.
No autocarro seguiam 52 passageiros, 10 dos quais sofreram ferimentos ligeiros.
Segundo a mesma fonte, três foram transportados para a urgência do Hospital de Santa Maria e sete para a do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.
No local, estiveram 26 operacionais e 11 veículos, entre os quais ambulâncias das corporações da Malveira, Mafra (Mafra), Zambujal, Loures (Loures) e Famões (Odivelas) e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Torres Vedras.
Na zona, a autoestrada tem ainda uma faixa de rodagem condicionada ao trânsito, até à remoção dos dois veículos envolvidos no acidente.