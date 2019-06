Dez novos autocarros elétricos começam a circular em Coimbra

Dois dos veículos são mini-autocarros destinados a circular na zona histórica e em percursos mais sinuosos da cidade.



Os restantes vão reforçar a frota elétrica dos Transportes Urbanos, na sequência de uma aposta da autarquia para promoção da eficiência energética nos transportes coletivos de passageiros.



A apresentação contou com a presença do Ministro do Ambiente da Transição Energética que destacou o investimento efetuado nesta área.