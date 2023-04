Dez pessoas retiradas de prédio de Alvalade afetado por incêndio

Apenas uma habitação foi atingida pelas chamas. Trata-se de um rés-do-chão de um prédio na rua Conde de Sabugosa.



Os moradores foram retirados com a ajuda dos bombeiros



O alerta foi dado à meia noite e oito minutos. O combate às chamas contou com o apoio de quatro viaturas e 16 operacionais do regimento de bombeiros sapadores de Lisboa.



É ainda desconhecida a origem do fogo.