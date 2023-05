Dez toneladas de resíduos recolhidas no cortejo da Queima das Fitas de Coimbra

A operação envolveu 70 operacionais e 28 meios mecânicos, sendo que, das 10,4 toneladas recolhidas, foi possível selecionar sete toneladas para reciclagem, ou seja, cerca de uma tonelada a mais relativamente a 2022, afirmou o município de Coimbra, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Na tarefa, foram envolvidos o departamento de Ambiente e Sustentabilidade da Câmara Municipal de Coimbra e a empresa Serviços Urbanos e Meio Ambiente (SUMA), ao serviço da autarquia.

Estes resultados demonstraram uma redução de quase duas toneladas relativamente ao último desfile de estudantes, em maio de 2022, após o qual foram recolhidas 12 toneladas de resíduos.

"Esta diminuição justifica-se com a disponibilização de mais pontos de recolha de resíduos que facilitaram a separação e ainda com o facto de a Câmara Municipal, em articulação com a Comissão Organizadora da Queima das Fitas, ter trabalhado na sensibilização para a redução de desperdício relativo às bebidas nos carros alegóricos", lê-se.

A recolha de lixo e de limpeza das ruas foi desenvolvida imediatamente a seguir à passagem do cortejo dos estudantes, entre a Alta e a Baixa da cidade de Coimbra.

De acordo com a autarquia, a estes valores ainda deverá acrescer o material proveniente do desmantelamento dos carros de curso, que decorrerá durante aproximadamente uma semana.