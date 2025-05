Dezanove casos de sarampo em Lisboa e no Centro

É já mais de metade de todos os 35 casos registados em 2024.



O último caso, apurou a RTP, foi confirmado esta semana. Trata-se de um adulto, com um filho a frequentar um centro escolar em Vila Franca de Xira.



A Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo confirmou que todas as crianças daquele centro estão a ser convocadas para vacinação. Este processo já começou e inclui os adultos que possam ter contactado com a pessoa infetada.



Ainda segundo os dados disponibilizados pela DGS, este ano houve 14 adultos infetados, um terço dos quais sem qualquer vacinação, e cinco crianças, também sem vacinação.