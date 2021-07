Dezasseis dos 18 concelhos da AML sob risco muito elevado de contágio

De acordo com os dados disponibilizados hoje após a reunião semanal do Conselho de Ministros, Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Seixal, Sesimbra, Sintra e Vila Franca de Xira estão entre os concelhos de risco de contágio muito elevado, enquanto Setúbal e Palmela estão na lista de municípios em risco elevado.

Na semana passada, dos 18 concelhos que compõem a AML, 13 (Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Odivelas, Oeiras, Seixal, Sesimbra e Sintra) estavam em risco muito elevado e cinco (Alcochete, Montijo, Setúbal, Palmela e Vila Franca de Xira) em risco elevado.

Quanto à Área Metropolitana do Porto (AMP), composta por 17 concelhos, tinha na semana passada apenas o do Porto na lista de risco elevado.

Uma semana depois, o Porto recua no confinamento, passando a estar sob risco muito elevado de contágio, assim como Santo Tirso, ambos sujeitos às medidas mais restritivas.

Quanto aos restantes concelhos da AMP, três passam a estar sob risco elevado: Matosinhos, Trofa e Vila Nova de Gaia.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.004.996 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.135 pessoas e foram registados 899.295 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.