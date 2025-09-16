Dezassete concelhos de quatro distritos em perigo máximo

Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural, de acordo com o IPMA.

Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai agravar-se a partir de quarta-feira e pelo menos até ao fim de semana devido à previsão de tempo quente.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou os distritos de Bragança, Guarda, Évora, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre sob aviso amarelo a partir das 09:00 de hoje e até às 18:00 de quinta-feira.

Também a costa sul da ilha da Madeira vai estar sob aviso amarelo entre as 09:00 de hoje e as 18:00 de quinta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco e pequena subida da temperatura máxima, em especial nas regiões norte e centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 09 graus Celsius (em Braga) e os 21 (em Faro) e as máximas entre os 23 (em Aveiro) e os 37 (em Évora e Beja).

Para o arquipélago da Madeira, a previsão aponta para céu pouco nublado, vento fraco a moderado e pequena subida da temperatura máxima, em especial nas terras altas.

As temperaturas vão oscilar entre os 21 e os 28 graus no Funchal e os 21 e os 25 no Porto Santo.