Dezenas de pessoas feridas em acidente no Cartaxo

(em atualização)





Em declarações à RTP, João Heitor, presidente da Câmara do Cartaxo, avançou que o ferido grave foi encaminhado para o hospital Santa Maria, em Lisboa. Os feridos ligeiros estão a ser encaminhados para outros hospitais próximos do local. Três dos feridos já chegaram ao Hospital de Vila Franca de Xira, sendo que no total este hospital deverá receber mais dez feridos.







De acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil , o alerta para o acidente foi dado às 14h23 e foram mobilizados 59 operacionais, apoiados por 26 viaturas terrestres e um helicóptero.

O autocarro transportava trabalhadores para uma empresa na zona de Azambuja quanto se despistou e embateu numa viatura pesada de mercadorias na Estrada Nacional 3, na localidade de Cruz do Campo, no Cartaxo..



Segundo João Heitor, o acidente ocorreu “numa zona com alguma perigosidade”, onde já aconteceram vários acidentes no passado. A Nacional 3 está cortada entre o Cartaxo e a Azambuja.