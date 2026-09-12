Dezenas de pessoas manifestaram-se contra desvalorização de abusos na Justiça

Dezenas de pessoas manifestaram-se contra desvalorização de abusos na Justiça

Algumas dezenas de pessoas manifestaram-se este sábado junto ao Supremo Tribunal de Justiça contra o tratamento que o sistema judicial dá a vítimas de abuso sexual e violência doméstica.

Inês Linhares Dias - RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Inês Linhares Dias - RTP Antena 1

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A iniciativa do Movimento das Mulheres - Mover pelos Direitos faz parte do protesto Global "Quebre o Silêncio", inspirado na obra "The Handmaid's Tale", com protestos agendados em vários países.

Contra a revitimização de quem sofre estes abusos, os manifestantes querem mais acompanhamento das vítimas, que estas sejam afastadas dos agressores, mesmo quando estes são seus progenitores, e que a justiça tenha mão mais pesada na aplicação das penas.

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