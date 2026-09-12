Dezenas de pessoas manifestaram-se contra desvalorização de abusos na Justiça

A iniciativa do Movimento das Mulheres - Mover pelos Direitos faz parte do protesto Global "Quebre o Silêncio", inspirado na obra "The Handmaid's Tale", com protestos agendados em vários países.Contra a revitimização de quem sofre estes abusos, os manifestantes querem mais acompanhamento das vítimas, que estas sejam afastadas dos agressores, mesmo quando estes são seus progenitores, e que a justiça tenha mão mais pesada na aplicação das penas.