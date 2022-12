Dezenas de taxistas sem licença a operar no aeroporto Francisco Sá Carneiro

São dezenas os motoristas clandestinos no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Cobram valores por viagens que chegam quase ao triplo do preço normal. A Prova dos Factos fez uma dessas viagens e nos vários dias em que esteve no aeroporto testemunhou várias ilegalidades.