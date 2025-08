Dezoito detidos em Albufeira em ações da GNR sobretudo locais de diversão noturna

As detenções aconteceram no âmbito de "ações de fiscalização, policiamento e combate à criminalidade, com especial incidência nos principais locais de diversão noturna do concelho de Albufeira", que aconteceram entre 30 de julho e 04 de agosto, de acordo com a GNR, num comunicado hoje divulgado.

Estas ações têm como objetivo "a prevenção e repressão de comportamentos ilícitos, no âmbito do reforço operacional orientado para a promoção da segurança e tranquilidade pública",

Os detidos são 17 homens, com idades entre os 18 e os 56 anos, e uma mulher de 36 anos.

Dez detenções aconteceram por tráfico de droga, duas por injúria agravada, outras duas para cumprimento de mandados judiciais, uma por importunação sexual, outra por posse de arma proibida, uma outra por resistência e coação sobre funcionários, e ainda outra por condução sob o efeito de álcool.

Os detidos foram todos constituídos arguidos.

No âmbito das mesmas ações de fiscalização e policiamento, a GNR apreendeu 1.127 doses de cocaína, 1.076 doses de haxixe, 668 doses de liamba, 259 doses de anfetaminas, 160 doses de MDMA, 143 gramas de cetamina, um punhal, um bastão extensível, uma soqueira, três telemóveis, duas balanças de precisão e 7.025 euros e 220 libras em dinheiro.

A segurança em Albufeira tem estado em foco nas últimas semanas, com o registo de desacatos provocados por turistas, embora a autarquia rejeite haver um aumento da criminalidade no concelho, por considerar que os dados estatísticos de crimes por número de habitantes não refletem o aumento de população, que no verão chega a quadruplicar no concelho devido aos visitantes.

Na semana passada, a Câmara Municipal de Albufeira anunciou que iria haver no concelho um reforço de 40 militares da GNR, destinado a incrementar a segurança num dos principais destinos turísticos do país, após um pedido daquela autarquia ao Governo.