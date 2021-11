DGS acelera vacinação contra a gripe e dose de reforço contra a Covid-19

Segundo a DGS, os utentes elegíveis para a dose de reforço da COVID-19 têm sido convocados para a vacinação conjunta.A DGS recorda que a vacinação contra a gripe e contra a COVID é essencial para minimizar o risco de propagação do vírus.A diretora geral da Saúde considera que a modalidade casa aberta facilita o acesso dos mais velhos à vacinação.A aceleração acontece perante os atrasos registados na vacinação.e considera que o atraso se deve à falta de um rosto que lidere o plano.

Mais de 800 mil com vacina da gripe e 352.000 reforço contra covid-19

Cerca de 811.000 pessoas foram vacinadas contra a gripe e 352.000 receberam o reforço da vacina contra a covid-19, segundo dados divulgados pela DGS este domingo.", anunciou o organismo liderado por Graça Freitas."Dos sobrantes, mais de 35.000 estão já agendados para os próximos dias", acrescenta.De acordo com a informação, os utentes elegíveis para a dose de reforço são os que têm idade igual ou superior a 65 anos e já completaram o esquema vacinal há pelo menos 180 dias.A estes acrescem os utentes com menos de 65 anos com condições de imunossupressão, que sejam habilitados pelo seu médico, mediante uma declaração eletrónica, explica a DGS.A DGS realça que a vacinação contra a gripe e covid-19 "é essencial para minimizar o risco de propagação do vírus SARS-CoV-2 e do vírus da gripe, e para diminuir a ocorrência de doença grave".", reforça o organismo.No Centro de Vacinação, o utente poderá optar pela toma de apenas uma delas, indica o organismo.Além disso, segundo a DGS, os utentes continuam a ser convocados através de uma SMS para a toma em simultâneo da vacina contra a gripe e contra a covid-19 ou apenas para a vacina contra a gripe (se não forem elegíveis para covid-19).A vacinação contra a gripe arrancou em 27 de setembro em Portugal, mais cedo do que o habitual devido à pandemia de covid-19, havendo 2,24 milhões de vacinas para serem distribuídas gratuitamente a grupos de risco pelo Serviço Nacional de Saúde.