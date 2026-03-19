DGS acompanha surto de meningite em Inglaterra e diz que não há casos em Portugal

O número de casos de meningite B bacteriana registados no Reino Unido subiu de 20 para 27, dos quais 15 foram confirmados e 12 continuam a ser investigados, anunciou hoje a agência britânica de segurança sanitária.

Contactada pela agência Lusa, a DGS afirmou que "tem feito o acompanhamento da situação no Reino Unido, dentro da monitorização permanente da situação epidemiológica na Europa e no mundo, mantendo, igualmente, uma comunicação de proximidade e um aumento da vigilância".

Informou ainda que, à data, não existem casos notificados de doença meningocócica com registo de ligação ao Reino Unido.

"Da mesma forma, desde 1 de janeiro de 2026, não foram reportados surtos da doença na plataforma informática de suporte ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica -- SINAVE", sublinha a autoridade de saúde numa resposta escrita.

Portugal registou, entre 2020 e 2025, 187 casos de doença meningocócica, através da plataforma informática de suporte ao SINAVE.

"Entre 2020 e 2022 observou-se uma diminuição do número de casos, associada às medidas de mitigação implementadas no âmbito da pandemia covid-19. Desde 2022 mantém-se, contudo, uma tendência abaixo dos valores registados no período pré-pandémico", sublinha.

A doença meningocócica é causada pela bactéria Neisseria meningitidis, sendo os serogrupos B, C, W e Y os mais frequentemente associados a doença invasiva. A transmissão ocorre, sobretudo, por gotículas respiratórias.

A DGS reforça a relevância da vacinação como principal medida de prevenção, lembrando que a vacina contra o serogrupo B integra o Programa Nacional de Vacinação (PNV) desde 1 de outubro de 2020, recomendada para todas as crianças, num esquema de três doses (2, 4 e 12 meses).

A vacina contra os serogrupos A, C, W e Y integra o PNV e é recomendada em dose única aos 12 meses de idade, refere a autoridade de saúde, acrescentando que "não existe, em Portugal, recomendação universal de vacinação contra o serogrupo B para adolescentes, jovens ou adultos".

A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, causada, principalmente, por bactérias e vírus, podendo ser bacteriana ou viral.

Ambas partilham sintomas como febre, dor de cabeça e rigidez na nuca, mas a bacteriana pode ser fatal ou deixar sequelas graves, enquanto a viral raramente causa complicações duradouras.

Em casos muito raros, a bactéria meningocócica pode causar doenças graves, como meningite e septicemia, que podem evoluir rapidamente para uma sépsis, sendo essencial o diagnóstico rápido e o tratamento com antibióticos.

A agência britânica de segurança sanitária UKHSA adiantou hoje em comunicado que "continua a ser administrado um tratamento antibiótico preventivo aos estudantes da Universidade de Kent, bem como a todas as pessoas que frequentaram a discoteca `Club Chemistry`, na Cantuária, entre 05 e 07 de março".

As autoridades determinaram ainda que este tipo de antibióticos está disponível em todo o país para potenciais casos de risco.

Os casos confirmados estão, por enquanto, confinados a alunos de quatro escolas em Kent, sudeste de Londres, e um aluno de uma universidade em Londres ligado diretamente ao surto.

Dois jovens, de 18 e 21 anos, morreram desde o fim de semana, desencadeando uma operação para medicar e vacinar milhares de jovens mais suscetíveis à infeção.