DGS afasta regresso da BCG ao Programa Nacional de Vacinação para crianças

Apesar do recente caso de infeção de tuberculose de um profissional de saúde no Hospital de Viseu, que teve contacto com 150 recém-nascidos, a diretora do programa nacional da tuberculose, Isabel Carvalho, diz à Antena 1 que não se justifica recuperar esta vacina para todas as crianças.Esse tratamento precoce e o rastreio foram aplicados no caso dos bebés de Viseu que tiveram contacto com uma pessoa com tuberculose.