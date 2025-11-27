DGS alarga vacinação da gripe para crianças aos setores privado e social

A medida resulta da atualização da norma "Vacinação sazonal contra a gripe e a covid-19: Procedimentos Específicos", que alarga os locais de vacinação para os beneficiários da imunização gratuita.

Agora, além das unidades do SNS, as crianças elegíveis podem ser vacinadas em hospitais ou clínicas do setor privado e social que sejam pontos de vacinação autorizados.

Segundo o último Relatório Semanal de Vacinação Sazonal, divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), foram vacinadas, entre 23 de setembro e 23 de novembro de 2025, 33,47% das crianças entre 6 e 23 meses de idade, correspondendo a mais de 43.000.

O alargamento da vacinação sazonal a todas as crianças dos 6 aos 23 meses, independentemente de serem saudáveis ou pertencerem a grupos de risco, constitui a principal novidade da Campanha de Vacinação Sazonal 2025/2026, recorda a DGS numa nota publicada no `site`.

Até este ano, apenas as crianças com patologias específicas ou em contextos de risco eram elegíveis para vacinação sazonal gratuita.

De acordo com a norma da DGS referente à Campanha de Vacinação Sazonal contra a Gripe Outono-Inverno 2025-2026, as crianças dos 6 meses aos 8 anos com patologias de risco, em contexto de risco, ou conviventes com pessoas com elevado risco de doença grave, sem historial vacinal prévio, devem realizar duas doses, com intervalo de quatro semanas.

Se tiverem historial prévio de vacinação, ou se forem saudáveis entre os 6 e os 23 meses, devem realizar uma dose.

A DGS recomenda também a vacinação de todas as crianças dos 2 aos 4 anos, mediante prescrição médica, devendo, nestes casos, as vacinas ser adquiridas nas farmácias.

A autoridade de saúde salienta que "a vacinação pediátrica constitui um mecanismo de proteção direta das crianças, o grupo mais suscetível à infeção gripal".

A DGS pretende que esta primeira campanha universal contribua para sensibilizar profissionais de saúde e cuidadores para o impacto da gripe nesta faixa etária e para os benefícios da vacinação, que é segura e eficaz na prevenção da infeção, da doença e das suas complicações.

Reitera ainda o apelo para que todas as crianças elegíveis sejam vacinadas, mesmo que já tenham estado doentes nesta época sazonal.

"A vacina contra a gripe disponível inclui várias estirpes virais, conferindo proteção contra possíveis infeções causadas por outros vírus circulantes de gripe", salienta a autoridade de saúde.