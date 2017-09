DGS alerta para perigo de malária em Cabo Verde

As recomendações surgem depois de, no mês de agosto que ontem terminou, a Organização Mundial da Saúde ter confirmado a ocorrência de um surto de malária, que afetou mais de 100 pessoas na cidade da Praia.



A DGS aconselha que todos os que se preparem para viajar façam a chamada "consulta do viajante", se possível quatro semanas antes da partida.



As recomendações incluem ainda a aplicação de repelentes em adultos e crianças ao longo do dia e o uso de redes mosquiteiras nos carrinhos de bebé e nos berços.



A Direção-Geral da Saúde pede ainda aos viajantes, que regressem de Cabo Verde e apresentem febre, calafrios, e dores de cabeça ou musculares, que contactem a Linha Saúde 24 ou consultem o médico assistente.